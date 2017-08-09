В Вязниках из-за лихачества пьяного водителя погиб пассажир

Авария произошла вчера в Вязниках около десяти часов вечера. 41-летний водитель «Mitsubishi Lancer», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и на высокой скорости врезался в дерево, стоявшее у дороги.

В результате ДТП погиб 37-летний пассажир, находившийся на заднем сидении автомобиля. Другой пассажир, сидевший впереди, госпитализирован. Врачи «скорой помощи» диагностировали у него сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, открытый перелом правого предплечья. Водитель отделался легко: у него ушиб грудной клетки и ссадины на лице.

В тот же день в городе Карабаново Александровского района произошла авария с участием мотоциклиста и велосипедиста. 24-летний водитель «Honda» не справился с управлением и упал на проезжей части. Мотоцикл, продолжая по инерции двигаться, задел велосипед, на котором ехал 15-летний подросток.

В результате ДТП пострадали и мотоциклист, и велосипедист. С травмами они госпитализированы.