Сотрудник ФМС подыскивал жен мигрантам

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного специалиста-эксперта территориального пункта Гороховца межрайонного отдела УФМС России по Владимирской области в городе Вязники 29-летнего Андрея Купцова. Он обвиняется в совершении шести коррупционных преступлений.

Купцов был назначен на должность в марте 2013 года. По версии следствия, используя свое служебное положение в корыстных целях, сотрудник УФМС «помогал» гражданами ближнего зарубежья, заинтересованными в получении разрешений на проживание на территории Российской Федерации.

За содействие в беспрепятственном оформлении документов он просил с заинтересованных лиц от 5 до 40 тысяч рублей. Взятки получал лично, в определенных случаях с «пониманием» относился к просителям, давая им возможность передавать взятку «в рассрочку».

Следствием установлено также, что бывший чиновник выступал даже в роли свахи, подыскивая гражданам ближнего зарубежья российских женихов и невест для заключения фиктивного брака и последующего оформления вне квоты разрешения на временное проживание в России.

По пяти эпизодам в период с сентября по декабрь 2015 года Купцов, по оценкам следствия, получил взятки в общем размере 118 тысяч рублей.

Кроме того, в феврале 2016 года сотрудник ФМС «оказал помощь» руководителю коммерческого предприятия, который пояснил, что планирует осуществлять строительство объекта с использованием труда граждан Узбекистана, незаконно пребывающих на территории страны.

За не принятие административных мер к иностранным рабочим и их нанимателю, а также оказание содействия в регистрации, получении вида на жительство на территории Гороховецкого района нарушителям миграционного законодательства обвиняемый потребовал от бизнесмена взятку в размере 150 тысяч рублей.

23 марта прошлого года на встрече, проходившей под контролем силовых структур, при получении от предпринимателя 150 тысяч рублей Купцов был задержан.

Приказом руководства УФМС России по Владимирской области 25 марта 2016 года он уволен из ведомства.

Купцов свою вину признал частично и отказался от дачи показаний. По данному делу следствием допрошено более 40 свидетелей, исследованы сотни документов. По ходатайству следствия судом личное имущество Купцова – автомобиль и доля в квартире — было арестовано.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение и в ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: http://www.ca-portal.ru/article:24452