К таким выводам пришла информационная служба Общественного Телевидения России на основании сведений, предоставленных зрителями со всей страны.

«По данным Профсоюза работников связи России в прошлом году средняя зарплата почтальона перевалила за 20 тысяч рублей. По опросу вышло гораздо скромнее – 8 тысяч 843 рубля. Это даже ниже прожиточного минимума в 10 тысяч 678 рублей», – сделали вывод наши коллеги.

В опросе участвовали и почтовые работники нашего региона, в частности, города Гороховца. Там почтальон получает 5 600 рублей, оператор 1-го класса – 9 740 рублей, начальник отделения связи – 16 500 рублей. Это при шестидневной рабочей неделе, воскресенье – выходной.

Проанализировав максимальные и минимальные зарплаты, которые называли сотрудникам ТВ почтовики, телевизионщики вывели среднее значение, составившее для Владимирской области 7 243 рубля.

Из разбивки по регионам видно, что из ближайших соседей больше наших земляков с «толстой сумкой на ремне» получают нижегородцы – 10 960 рублей и ивановцы – 7 740 рублей, а ниже – костромичи (6 364 рублей), рязанцы (6 421 рублей), и ярославцы (7 067 рублей).

Подмосковье – отдельная песня, но и там почтовые служащие зарабатывают по общим меркам жидковато – 14 500 рублей. А вообще из 85 регионов только в двух – в Москве и Петербурге – зарплата некоторых сотрудников «Почты России» приблизилась к официальным средним показателям, составив чуть более 18 000 рублей.

Вот некоторые сообщения, пришедшие в редакцию ОРТ в рамках опроса из самых разных регионов России:

«2800 р. ставка – 0,4. Занятость на все 100%. Омская область, Азовский р-н, с. Александровка. Полтавский почтамт. Почтальон Карпухина Е. В.»

«Я работаю почтальоном в сельской местности на полставки, а работой загружают, за неделю не успеваю, и зарплата 3500, почему так мало, будет ли прибавка? Оренбургская обл.»

«Объем работы тот же оставляют, а ставку делают 0,5 или еще меньше. Не нравится – уходи. А людям деваться некуда в деревнях. Бедный русский народ. Архангельская область».

«Ростовская область Каменск-Шахтинский почтамт, работаю оператором 1 класса в Главной кассе, оклад 8500, режим работы с 6.00 до 22.00, премия 425 руб (не всегда). Обслуживаем 72 ОПС, материально ответственные, подмены нет, уйти очень сложно в отпуск».

«3дравствуйте, я – почтальон из Ульяновской области. Хочу сказать про план. Если мы выполним план, нам дадут премию, а на следующий месяц план поднимут, чтобы премию не платить».

«Кореновск. Оклад 9130 минус налог, получается 7800. Газовые счета носим за 11 копеек. Товара заставляют продавать на 6000 по плану. Мы, вроде бы, почтальоны, а не торгаши. Мы хотим работать, но не за копейки же».

«Ростовская обл, Усть-Донецкий район, хутор Бородино, почтальон Палатная Л И. Огромное спасибо, что вы на нас обратили внимание! Почему нам, почтальонам, не доплачивают зарплату за инкассацию? Если в банки привозят деньги бронированные машины, а мы идём на свой страх и риск за копеечную зарплату, а у меня семь детей. Не дай Бог, ограбят, а ещё хуже, убьют, кому будут нужны мои дети? А выбора нет, нужна работа».

«Ростовская обл Таганрог. Работаю оператором в отделении, в котором нет ни воды, ни туалета. Ставку уборщицы сократили и нас заставляют самих убирать, одного оператора не хватает, работу мы выполняем без доплаты за это, режим не сокращают! Планы огромные, руководство заставляет их выполнять любым путем, т.е. за свои деньги!»

«Владимирская область, г. Гороховец, оператор 1класса – 9740 начальник – 16500 почтальон – 5600. Шестидневная рабочая неделя, воскресенье выходной».

«Брянская обл., зарплата нач. отделения 8000, а почтальона – 3000».

«В Ярославской области, Угличском районе почтальон, у которой на обслуживании 6 деревень, получает 4 700 руб. При этом развозит почту и зимой, и летом на велосипеде через леса и поля. Отделение почтовой связи Маймеры 152600».

И вот, пожалуй, самое пронзительное сообщение:

«Здравствуйте! Я – почтальон, Логинова Антонина Михайловна. Брянская область, посёлок Комаричи. Уважаемые вы, вышестоящие органы! Помогите нам в зарплате. Пожалуйста! Почтальон – это тот же терапевт. Как нас ждут люди! Поймите нас, за эти 7 тысяч зарплаты сколько мы обходим, сколько мы рискуем, сколько мы видим трудностей. Помогите, пожалуйста! Мы очень-очень обижены в том, что вы нас унижаете. Ну что это за зарплата – 7 тысяч! Можем ли мы прожить на неё?! Поймите нашу душевную боль».

Фото: http://planetasmi.ru/media/k2/items/ cache/cf323f7560e62f8eb627a45460f03293_XL.jpg