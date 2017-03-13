По вопросам ЕГЭ выпускники могут обратиться на телефон доверия

С его помощью можно сообщать обо всех случаях нарушений при подготовке и проведении единого государственного экзамена.

Напомним, что телефон доверия был специально создан в прошлом году для сообщений о нарушениях правил и процедуры сдачи единого государственного экзамена, в том числе, о незаконных предложениях купить контрольные измерительные материалы, попытках мошенничества во время экзаменов, злоупотреблениях со стороны организаторов ЕГЭ. Во время кампании ЕГЭ-2016 на него поступило несколько сотен звонков.

В 2017 году обо всех нарушениях необходимо сообщать по номеру телефона доверия: +7 (495) 104-68-38 с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.

Помимо телефона доверия продолжает свою работу и телефон «горячей линии», по которому специалисты Рособрнадзора готовы ответить на вопросы, связанные с проведением ЕГЭ: экзаменационных процедурах, оформлением ответов, организационных требованиях и др. Обращаться с вопросами участники ЕГЭ и их родители могут по телефону +7 (495) 984-89-19 с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы также можно найти на портале ЕГЭ в разделе «Вопрос-ответ».

Фото: http://stranicy.ru/articles/article/sistema-ege-shans-na-obrazovanie-ili-degradatsiya/