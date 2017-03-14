Телефон доверия помогает и детям, и родителям

Во владимирской мэрии отмечают, что специалисты городского «Телефона доверия» не раз помогали решать проблемы, которые в подростковом возрасте кажутся неразрешимыми.

Во Владимире телефоны доверия 33-33-33 и 8-800-2000-122 работают круглосуточно, бесплатно и анонимно. Позвонить психологам может любой владимирец, оказавшийся в сложной жизненной ситуации, но прежде всего служба рассчитана на детей и родителей. Профессиональные специалисты готовы обсудить актуальные для своих абонентов проблемы и оказать психологическую помощь, чтобы уберечь ребенка от необдуманных эмоциональных действий.

Кроме того, психологическую помощь и поддержку детям и их родителям, оказавшимся в непростой или спорной ситуации, готовы оказать в муниципальном «Детском оздоровительно-образовательном центре» (ул. Юбилейная, 44, телефон для записи на прием: 21-02-26) и муниципальном «Молодежном центре» (ул. Михайловская, 24, телефон для справок: 33-53-99).

Фото: http://tverlife.ru/news/cat_5/?month=5&year=2016&day=23