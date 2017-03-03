Владимирская женщина глазами статистики

Средний возраст жительницы Владимирской области – 44 года. Типичная владимирская женщина – жительница города, она замужем, имеет среднее профессиональное образование и одного ребенка.

Преимущественно она имеет профессию специалиста в сфере образования или здравоохранения, продавца, служащего, занятого подготовкой информации, оформлением документации и учетом, а также работника сферы обслуживая.

На начало 2016 года в области проживало более 765 тысяч женщин (мужчин около 632 тысяч). Из них горожанок почти 602 тысячи, а сельчанок более 163 тысячи человек.

Около 48% (365,8тыс.) женщин находятся в трудоспособном возрасте (16-54 года), девочек от рождения до 15 лет – немногим более 14% (109,5 тыс.), а остальные 38% (290 тыс.) составляют женщины старше трудоспособного возраста (55 лет и больше).

Средняя продолжительность жизни владимирских женщин достигла почти 76 лет, ожидается, что к 2030 году она увеличится до 78 лет. Уже сегодня долголетие характерно для значительной части жительниц региона: на начало января возрастная группа «80+» насчитывала около 42-х тыс. женщин, 72 из них уже отметили вековой юбилей.

Вооружившись результатами многолетних статистических наблюдений, Владимирстат советует владимирским дамам не откладывать замужество на перспективу. С выбором спутника жизни рекомендовано определяться до 34 лет. В этом случае шансы стать любимой женщиной мужчины ровесника или моложе будут выше.

Отмечается, что несомненными лидерами по числу представительниц прекрасного пола являются следующие городские округа: Гусь-Хрустальный, где на 1000 мужчин приходится 1290 женщин, Владимир (1253), Муром (1249), а также Судогодский (1279) и Гороховецкий (1259) районы.

Отмечают статистики еще одну тенденцию: все больше владимирских женщин решаются на рождение второго и последующего ребёнка. Так, в 2016 году число вторых и последующих детей составило 61% в общем числе новорождённых (2015г. –58,5%). Любопытно, что растет и число родившихся на свет двойняшек. Если в 2014 году было161 рождение, в 2015 – уже 203, а в 2016 году – родилось 207 двойняшек.

Фото: http://www.velvet.by/files/userfiles/309/81_plita_ne_vkluchaetsya_02.jpg