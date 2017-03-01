Владимирская область будущего – глазами архитекторов

Традиционно в областном конкурсе принимают участие штатные сотрудники проектных бюро и институтов, недавние выпускники вузов, а также «свободные художники» – творцы фриланса.

Для многих жителей нашей области конкурс архитекторов – это большое событие. Потому что конкурс этот не закрытый, все проекты представлены в центре пропаганды изобразительного искусства (г. Владимир, ул. Б.Московская, д. 24). Вход бесплатный. По работам архитекторов можно предположить, где появятся жилые кварталы и отдельные высотки, какой парк планируют благоустроить, и что за торговый центр выстроят на каком-нибудь городском пустыре.

То, что работы архитекторов не оторваны от реальности, подтверждают конкурсы прошлых лет. Многие из них уже воплощены в жизнь, но это, скорее, коммерческая недвижимость. Чаще всего на бумаге долгое время остаются проекты по строительству какого-нибудь ультрамодного кафе, тематического музея, реконструкции общежития и зданий ЗАГСА, ДК, а также, увы, возведение парков и скверов, водных комплексов, спортцентров, детсадов и школ.

К примеру, до сих пор так и не были реализованы спроектированные парк-музей ретро автомобилей на федеральной трассе, лодочная станция на Содышке, набережная на Клязьме, школа и садик в Веризино, крытый каток на владимирском стадионе «Юность». Зато построены торговые комплексы во Владимире на Суздальском проспекте и площади Фрунзе, многоэтажки на Нижней Дуброве, Студенческой, Северной, Красносельской – все эти проекты когда-то тоже были представлены на подобном конкурсе.

Работы архитекторов можно будет посмотреть вплоть до 2 апреля.

Кстати, областной департамент строительства и архитектуры продлил до 10 марта прием документов на другой ежегодный конкурс – на лучшую организацию строительного комплекса. В шорт-лист жюри отберет 10 лучших строительных, 5 промышленных организаций и 5 проектных институтов. Победителей объявят к середине весны.