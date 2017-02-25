Маленькая книга о больших владимирцах

Книга «Знай наших» – сувенир рекомендованный туристам и обязательный к прочтению всем владимирцам. Так позиционируют свою новую работу авторы проекта. В книге можно не только прочитать о людях, оставивших свой след в истории Владимирской области, но и вклеить их портреты. Их в необычной книге сорок восемь: это и оружейник Василий Дегтярев, и князь Александр Невский, и олимпийский чемпион Алексей Прокуроров, и герой Советского союза Сергей Василисин и другие известные люди.

– Это тот минимум, который должен знать каждый житель Владимира и области, – говорит Михаил Самойлов. – Можно читать статьи про героев, находить нужный портрет-стикер и вклеивать в книгу, а можно, наоборот – разглядывать портреты, а потом искать соответствующие статьи. Хозяин книжки пусть сам решает, как ее заполнять.

Тираж книги – 1000 экземпляров. Презентуют новинку в субботу на фестивале «Арт-субъект». Там же можно будет приобрести и «Владимирскую азбуку», которая также недавно была выпущена сувенирной артелью и пользуется популярностью у туристов и владимирцев. Половина тиража уже нашла своих хозяев.

Напомним, что в прошлом году сувениры артели «Дядя Миша» – духи «Город Владимир», «Блокнот нетипичного владимирца», тревелбук «От Волги до Енисея» и настольная игра «Конкуренция» стали на всероссийском фестивале «Туристический сувенир» серебряными призерами и вошли в список лучших сувениров нашей страны.