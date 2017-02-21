Атмосферу Владимира воссоздали в Химках

Мини-сериал «Барышня и хулиган» снят по одноименному роману Татьяны Поляковой. Экстремальную историю двух сестер – тихой учительницы Ольги и авантюристки Катерины – снял маститый режиссер Олег Шторм, известный зрителю по сериалам «Детка» и «Возвращение Турецкого». Главные роли сыграли Анастасия Савосина, Наталия Быстрова и Дмитрий Исаев. Изначально на главные роли планировались Татьяна и Ольга Арнтгольц, однако они оказались заняты в другом проекте.

– Книга «Барышня и хулиган» вышла довольно давно – в 2002 году, рассказала Татьяна Полякова. – И мне приятно, что эту историю сочли актуальной и достойной экранизации. Как всегда, они отступили от моего сюжета… Но мне понравилось их решение. Правда, я читала только синопсис, а фильм буду смотреть вместе с телезрителями. Мне очень интересно, что же получилось!

Я считаю, что фильм и книга – это отдельные произведения: каждое из них живет своей жизнью. К новому воплощению своих сюжетов и героев я настроена очень доброжелательно и смотрю экранизации как обычный зритель, который, возможно, когда-то читал эти книги. Спокойно воспринимаю даже то, что порой мои истории неузнаваемы…

Поклонники детективов Поляковой знают, что в тех местах, которые она описывает в книгах, легко опознается Владимир. Однако съемки сериала проходили в Москве и Химках. Посмотрим, насколько похоже получилось.

Кстати, в последний день февраля выйдет последний роман Поляковой «Знак предсказателя». Трое мужчин и женщина занимаются частными расследованиями и связывают эту лихую четверку совсем непростые отношения. Явились миру эти персонажи всего полтора года назад в книге «Миссия свыше». Затем читатели вместе с ними погрузились в хитросплетение загадочных событий в книге «Коллекционер пороков и страстей». И вот теперь их ждет разгадка новых тайн, новые интригующие предсказания и знаки судьбы…

– Просто жалко было расставаться с полюбившимися мне героями, – признается Татьяна. – И у «Знака предсказателя», думаю, продолжение следует… Есть еще вопросы, в которых надо разораться, и особенно интересно делать это в такой классной компании как эта четверка…