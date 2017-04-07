Как встретили 20-летие со дня смерти Владимира Солоухина на родине писателя

На малой родине Владимира Алексеевича Солоухина, в селе Алепино Собинского района, почтили память выдающегося писателя. Он ушел из жизни в 1997-м.

Тогда, 20 лет назад, в Алепино было шумно: подъезжали автобусы с делегациями – из Москвы, Владимира, других городов. Было скопление машин. Длинная вереница провожающих в последний путь великого русского писателя.

После отпевания в храме Христа Спасителя 6 апреля нашего земляка привезли в Алепино и похоронили по его завещанию на местном кладбище.

Несмотря на пронизывающе холодный день, в его родное село прибыли десятки известных литераторов, деятелей культуры и искусства, политиков из разных уголков страны, чтобы попрощаться с ним, выразив своё уважение.

Помню, как вместе с известными прозаиком Владимиром Крупиным и литературоведом Станиславом Лесневским, другими московскими литераторами нагребали могильный холм, едва сдерживая слёзы. Невосполнимая утрата опечалила всех.

К его самостоятельному независимому владимирскому оканью прислушивались многие у нас в стране. Владимир Солоухин многое сделал для духовного и нравственного развития России и малой своей родины – Владимирской земли.

Он одним из первых призвал восстанавливать разрушенные памятники истории и культуры, в том числе церкви и соборы. Не случайно именно наш земляк вместе с композитором Георгием Свиридовым возглавил комитет по восстановлению Храма Христа Спасителя. А солоухинские произведения вошли в золотой фонд отечественной и мировой литературы.

Высоко чтя творчество и деяния писателя и Гражданина России Владимира Солоухина, наша делегация в составе прозаика Павла Парамонова и барда Анатолия Евсеенков (Суздаль), поэтов Александра Пасхина (Гусь-Хрустальный), Владимира Кирюшова, члена союза журналистов Юрия Гаврилова (Владимир), а также сотрудницы отдела краеведения Областной научной библиотеки им А.М. Горького Татьяны Шестериной отправились 4 апреля в Собинский район почтить память писателя и возложить цвету на его могилу,

В Алепино нас встретили Глава Собинского района Александр Всеволодович Разов и дочь писателя Елена Солоухина. После возложения цветов глава района сообщил для всех нас радостную весть – принято решение срубить избу под дом-музей Владимира Солоухина.

Теплой была встреча с учениками Черкутинской школы имени писателя. Им, юным землякам нашего великого писателя, ещё предстоит радость знакомства со многими его произведениями.

И хорошо, если мысли и надежды, которые выразил Владимир Алексеевич в своих книгах, станут для них принципами жизни, ориентиром на будущее.

Николай Лалакин

На верхнем фото: Алепинское кладбище (делегация владимирских писателей, дочь В.А. Солоухина Елена Владимировна, глава Собинского района Александр Всеволодович Разов).

На нижнем фото: встреча писательской делегации с учениками черкутинской школы