Клиенты Группы ВТБ сэкономили около 130 млн рублей при оплате штрафов ГИБДД

В 2016 г. клиенты двух банков совершили около 285 тыс. операций по оплате штрафов на сумму более 400 млн рублей. Общий объем экономии за счет внедрения сервиса оплаты со скидкой 50% достиг 130 млн рублей.

Норма, позволяющая оплачивать со скидкой 50% административные штрафы за большинство нарушений правил дорожного движения, действует с 1 января 2016 г. Это правило работает, если оплата штрафа производится в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности. В ВТБ24-Онлайн, а также в интернет- и мобильном банке розничного бизнеса ВТБ функционал, позволяющий оплачивать штрафы со скидкой, был реализован в марте 2016 г.

За 10 месяцев 2016 г. более 20 тыс. клиентов розничного бизнеса ВТБ воспользовались сервисом по оплате штрафов ГИБДД. Общее количество проведённых операций в интернет- и мобильном банке превысило 130 тыс., а объем – отметку в 300 млн рублей. Большинство клиентов (около 70%) оплатили штраф с 50-процентной скидкой. Это позволило им сэкономить порядка 80 млн рублей.

В то же самое время в ВТБ24-Онлайн штрафы ГИБДД оплатили 56 тыс. пользователей. Клиенты совершили порядка 155 тыс. операций на общую сумму около 109 млн рублей. Примерно половина штрафов была оплачена со скидкой, что позволило клиентам ВТБ24 сэкономить 50 млн рублей.

Фото: http://img2.ntv.ru/home/news/20140730/vtb_vs.jpg