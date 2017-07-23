Во Владимирской области застройщики за полгода заплатили штрафов почти на полмиллиона рублей

За полгода областная инспекция стройнадзора провела 453 проверки строящихся объектов. В поле зрения инспекторов попали многоквартирные дома, в том числе которые возводят для аварийцев и очередников из числа малоимущих, а также различные торгово-офисные и административные здания, детские сады, школы, спортивные комплексы. Больше всего проверок организовано во Владимире – 293 выезда на строительную площадку.

По 52 нарушениям составлены протоколы об административных правонарушениях. В 211 случаях строители быстро устранили нарушения. Кроме того, инспектора выдали 75 предписаний об устранении нарушений. Если строители в указанный срок не исправятся, их тоже ждет штраф. Наказание для застройщиков весомые – счет идет на десятки, а то и сотни тысяч рублей.

Кстати, административные нарушения – не единственное, в чем «провинились» строители. Никак не удается нарастить темпы жилищного строительства. С каждым годом план, устанавливаемый региональными властями, увеличивается. На 2017 год его утвердили на уровне 685 тысячах квадратных метров. Застройщики должны сдать на 33 тысячи квадратных метров больше, чем в прошлом году. И вероятнее всего, сделать им это не удастся. За полугодие построено 228 тысяч квадратных метров жилья, треть от плана.

Чем меньше строится, тем выше становятся цены на квартиры. Если планы не выполняются, то сокращается федеральное финансирование социально значимых объектов, таких как школы, детсады и спортивные стадионы.