Пятеро турецкоподданных женились во Владимирской области

Согласно сведениям о записи актов гражданского состояния за прошлый год, чаще всего приходят в ЗАГС жители бывших союзных республик: всего 1629 раз. В лидерах с большим отрывом жители Украины – на их счету 261 свадьба, 32 развода, 186 новорожденных и 57 новопреставленных. Жители Узбекистана – на втором месте по количеству свадеб (63), регистрации младенцев (88) и установлению отцовства (45).

Что касается дальнего зарубежья, то в ЗАГСе отметились представители 30 стран – от США до Мексики и Пакистана. Наиболее активны были подданные Турецкой республики: 5 свадеб, один развод, восемь новорожденных. Согласно статистике, в прошлом году владимирцы сочетались браком с жителями Германии, Италии и Сирии (по три свадьбы), а также Англии, Ирландии, Алжира, Афганистана, Болгарии и т.д. Развелись со своими неудавшимися половинками жители Анголы, Йемена и Германии. Рожали детей в семьях вьетнамцев, египтян, камерунцев, китайцев и норвежцев. Итальянцы стали единственными, кто усыновлял владимирских детей – 8 эпизодов. Большая неприятность случилась с жителем Германии: он умер. Это был единственный в регионе случай смерти иностранца.

Фото: http://arhar.kz/wp-content/uploads/

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