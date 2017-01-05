Праздник начали с рассола

Сегодня впервые в Центральном парке культуры и отдыха областного центра провели День рассола. Как пояснили «Призыву» организаторы, горожанам хотели бы подарить еще один праздник, который зимой станет одной из визитных карточек «восьмисотки». Подготовку к первому Дню рассола начали за несколько месяцев, приглашая горожан к участию. Требование в принципе единственное: предоставить банку любых солений с рассолом. И вот сегодня на столы, которые поставили прямо перед фонтаном, вынесли 10 пронумерованных банок. Рассол разлили и пригласили к дегустации всех желающих. Взрослые основательно подошли к делу: оценивали прозрачность волшебного напитка, насыщенность послевкусия, повторяли подходы. Детвора не уступала в активности взрослым.

За самый вкусный рассол надо было проголосовать по принципу известной телепередачи «Контрольная закупка»: указать номер самого понравившегося. По итогам народного голосования самым лучшим был признан рассол маринованных яблок. Приз вышел получать Максим Корзанов. «В призерах» также еще 2 рецепта: розовые помидоры и лечо.

Все 10 рецептов были тут же на столах, их тоже изучали. Организаторы праздника надеются, что через год столов для участников Дня рассола понадобится значительно больше, а круг выбирающих самый проверенный народный напиток новогоднего утра будет значительно шире.