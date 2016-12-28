Владимирский русский оркестр выступил в Ульяновске

25 декабря Владимирский русский оркестр и Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных инструментов дали совместный концерт «О любви. Оперетта и не только».

Два музыкальных коллектива в полной мере представили свое творчество ульяновской публике. Владимирский русский оркестр представил программу, посвященную уходящему Году Кино. Прозвучали Концертная сюита из музыки к кинофильму «Мелодии белой ночи», Финал из кинофильма «Сто дней после детства» Исаака Шварца, Юмореска из кинофильма «Человек-амфибия» Андрея Петрова, Тема Мастера и Маргариты из фильма «Мастер и Маргарита» и «Город, которого нет» из сериала «Бандитский Петербург» Игоря Корнелюка и другие произведения.

Во втором отделении концерта владимирские музыканты и Ульяновский оркестр народных инструментов исполнили музыку из популярных оперетт Имре Кальмана, Иоганна Штрауса, Франца Легара, Евгения Птичкина, а также, песню Луиджи Ардити «Поцелуй», которая тоже соответствовала праздничному предновогоднему настроению. Мощное звучание двух коллективов придало особую торжественность концертному вечеру.

Блестяще выступили вокалисты: солистка Владимирской филармонии лауреат всероссийских и международных конкурсов Валерия Кириллова и солисты Ульяновской филармонии — заслуженная артистка РФ Вера Чиркина, лауреат международного конкурса Владимир Самарев, Эльмира Сидорова, Алена Гуляева и Елена Рождественская. Благодарные слушатели овациями долго не отпускали артистов со сцены.

В ходе концерта музыкальные коллективы обменялись подарками: владимирцы подарили два фолианта о талантах владимирской земли, а ульяновский оркестр подарил гостям партитуру Новогодней увертюры, написанной ульяновским композитором (ныне живущим в Москве) Александром На Юн Кином.

На этом праздничные гастроли Владимирского русского оркестра не заканчиваются – 30 декабря коллектив ждут в Костроме. А 3 января, по уже сложившейся традиции, оркестр станет гостем Московского международного Дома музыки, где выступит вместе с руководителем Фонда «Таланты мира» Давидом Гвинианидзе.