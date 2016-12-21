Жительница Лакинска из ревности подожгла дом соседа

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 2 ноября 57-летняя жительница Лакинска пришла в гости к своему соседу, который находился у себя дома вместе с приятельницей. Компания стала распивать спиртные напитки. Через некоторое время хозяин дома попросил соседку оставить их с приятельницей вдвоем. Женщина ушла, однако, приревновав мужчину, решила ему отомстить. Поднявшись на второй этаж по деревянной лестнице, приставленной к фасаду, она открыла окно, проникла в комнату и подожгла покрывало.

Мужчина и его приятельница, находящиеся в момент возгорания на первом этаже, успели выбраться из помещения. Дом сгорел полностью.

Оценив материальный ущерб в 700 000 рублей, потерпевший обратился с заявлением в полицию.

Подозреваемая в поджоге задержана. Женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Фото: http://m.nn.ru/news/more/revnivets_podzheg_dom_svoey_sozhitelnitsy