70-летняя гусевчанка чудом спаслась от пьяного соседа

Нападение на 70-летнюю пенсионерку произошло на минувшей неделе в квартире дома на улице Добролюбова. Женщине были нанесены удары ножом и молотком. Нападавший похитил у нее 4 000 рублей и мобильный телефон.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что накануне между потерпевшей и ее 34-летним соседом по коммунальной квартире произошел конфликт.

Через некоторое время мужчина, употребив спиртное, вернулся к пенсионерке. Взяв с собой молоток, сосед без предупреждения нанес открывшей дверь женщине несколько ударов обухом молотка в область шеи. После чего стал требовать у не деньги. Получив отказ, он взял с тумбочки нож и несколько раз пырнул соседку в живот и грудь.

Раненой пенсионерке пришлось отдать злоумышленнику деньги и мобильный телефон. Оставив женщину в беспомощном состоянии, злоумышленник скрылся с места преступления. Однако ей удалось вызвать “скорую помощь” и полицию.

Оперативники задержали преступника в тот же день. Сейчас он находится под стражей. По данным пресс-службы регионального УМВД, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: http://www.kimlangham.com/wp-content/uploads/2016/02/1450477195-landscape-1449605977-gettyimages-322750-001.jpg