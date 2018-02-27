Красота в мелочах

Замечали, что всего одна маленькая деталь может совершенно изменить образ? Модная сумочка, яркий шарфик или шикарные туфли – и скучный костюм заиграл новыми красками. Новый изгиб бровей, красивый маникюр или легкий загар – и девушка ощущает себя по-настоящему красивой и счастливой!

А ты готова к маленьким, но модным изменениям? Тогда участвуй в акции “Модное преображение”! Четыре участницы смогут обновить свой образ к началу весны (никаких глобальных перемен, только приятные мелочи). Каждую ждут сюрпризы!

Что нужно сделать, чтобы стать участницей акции “Модное преображение”:

– быть старше 18 лет;

– быть готовой к видеосъемкам;

– прислать свое фото и короткий (несколько фраз) рассказ о себе на нашу почту: modnaya-2019@mail.ru;

– указать в письме свой контактный телефон.

Первый выпуск проекта выйдет в Международный женский день – вот это подарок!

С любовью, МоднаЯ

Фото: zhenskii-dom.ru