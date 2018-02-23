Открыть дело за 100 долларов

Она вряд ли думала о нем, когда решалась начать свое дело. Но именно Бенджамин Франклин в жизни Натальи Андреевой сыграл определяющую роль. 100 долларов с его изображением подарил девушке из Владимира на свадьбу друг. На эти деньги она и купила свое первое оборудование – болванку для плетения.

А ведь еще в школе Наталья не умела собрать волосы в косу. Она никогда не делала прически куклам и была уверена, что ее дочь будет ходить только с хвостиком на голове.

Все поменялось в один момент. Работая сутки через трое, Наталья задумалась о будущем. У нее было много свободного времени и почти не было денег. «Время- деньги», вспомнила Наталья афоризм Франклина и стала искать себя. Решение зарабатывать на свадьбах подсказала подруга из столицы.

Наталья записалась на курсы и стала много трудиться: косы плела до мозолей на руках.

Сейчас у нее собственный салон свадебных стилистов. Каждый день она собирает на торжество минимум двух девушек. Почему Наталья не удивится даже лысой невесте и что она готова ей предложить, узнаете из нового выпуска «Кофе ТВ».