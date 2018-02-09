Секреты грамотного выбора ледянок, ватрушек и снегокатов

Брать просто надувную камеру без чехла не стоит. Несмотря на то, что подходит она только для летних забав на воде, в некоторых магазинах её выдают за ватрушку. Классический зимний тюбинг – это автомобильная камера, помещённая в ткань, с дном и ручками для управления. Спрашивайте у продавцов ватрушки с отечественной камерой, они крепче иностранных. Чехол прослужит дольше, если он изготовлен из армированной ткани ПВХ. Она проигрывает по яркости расцветок полиоксфорду и нейлону, зато прочнее и лучше скользит. Плотность должна быть не менее 900 г/кв.м.