Рейтинг владимирских лыжных трасс

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Наш эксперт
Во Владимирской области много мест для катания на лыжах – как для любителей, так и для профессионалов. Подберите трассу, которая соответствует уровню вашей подготовки.
О лучших протестированных
лично трассах рассказывает
инструктор по лыжным гонкам,
кандидат в мастера спорта
Татьяна Пушкова.
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Трасса в парке "Дружба"
Самая известная лыжня – трасса имени А.Прокуророва в парке “Дружба” во Владимире. Круги длинной 2, 3 и 5 км с множеством резких поворотов и крутых подъемов. Здесь проводится основная масса чемпионатов и первенств Владимирской области. Предназначена трасса больше для подготовленных лыжников. Но если вы позитивно оцениваете свой уровень подготовки – вперёд!
От редакции: в “Дружбе” можно покататься и вечером, правда, фонари есть далеко не везде. Мы нашли официальную схему освещения и сломали глаза, пока искали главный ориентир (вход со стороны ул. Василисина), отметили его для вас белой стрелкой.
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Загородный парк
Для лыжников-любителей и спортивных прогулок с семьей больше подойдет Загородный парк областного центра. Там есть небольшой круг протяженностью около километра, двигаться будете исключительно по равнине. Один минус: лыжня не везде чёткая, а там где прослеживается явно – классическая и очень узкая. Больше подойдет любителям. а не профессионалам.
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Доброград (Ковров)
Из лыжных трасс Владимирской области можно выделить лыжную трассу в Доброграде (Ковровский район). Трасса хорошо подготовлена благодаря новейшему современному оборудованию, которое позволяет подготовить трассу при любом снежном покрове. По последней информации, трасса является платной, точную стоимость можно узнать на сайте. Трасса освещена, организован прокат лыж. Подойдёт и любителям, и профессионалам.
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Микрорайон Вербовский (Муром)
Особого внимания заслуживает трасса в микрорайоне Вербовский города Мурома, на родине А. Прокуророва. Трасса средней сложности, круг протяженностью 3 км. Трасса освещена. Здесь ежегодно проводятся крупные соревнования памяти мастера спорта СССР В.А.Муратова – тренера Алексея Прокуророва. Трасса хорошо подходит для семейных прогулок. По выходным в хорошую погоду на лыжне не протолкнуться, что может несколько испортить прогулку.
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Стадион "Кабельщик" (Кольчугино)
Не так давно в Кольчугино реорганизован стадион Кабельщик для лыжных и биатлонных соревнований. Трасса хорошо благоустроена, нет больших и сложных подъемов, подойдет как любителям, так и профессионалам. В прошлом году здесь впервые в области проводились соревнования с использованием контрольных отсечек: спортсменам крепили на ноги электронные датчики. Эти приборы помогают зафиксировать результат спортсмена на каждой из отсечек и на финише.
Рейтинг владимирских лыжных трасс
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