Рейтинг владимирских лыжных трасс

Самая известная лыжня – трасса имени А.Прокуророва в парке “Дружба” во Владимире. Круги длинной 2, 3 и 5 км с множеством резких поворотов и крутых подъемов. Здесь проводится основная масса чемпионатов и первенств Владимирской области. Предназначена трасса больше для подготовленных лыжников. Но если вы позитивно оцениваете свой уровень подготовки – вперёд!

От редакции: в “Дружбе” можно покататься и вечером, правда, фонари есть далеко не везде. Мы нашли официальную схему освещения и сломали глаза, пока искали главный ориентир (вход со стороны ул. Василисина), отметили его для вас белой стрелкой.