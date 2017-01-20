Статистика опровергла рейтинг Владимира от «России-24»

Всего во Владимире из-за плохого состояния дорог произошло 160 дорожно-транспортных происшествий. Такие данные приводит региональная ГИБДД. Они как-то совсем не вяжутся с фееричными выводами столичных журналистов, прокатившихся по нашему губернскому центру прошлым летом. В рейтинге телеканала Владимир набрал тогда 3,63 балла и вошел в тройку городов с лучшими дорогами, опередив Екатеринбург (4 место), Рязань (5 место), Нижний Новгород (8 место). По итогам исследования лучшими признаны дороги в Тюмени, на втором месте – Казань.

Москвичи колесили по Добросельской, Тракторной, Почаевской, Юрьевской, а также по Лыбедской магистрали. Как ни странно, эти дороги как раз и «полетели» после перепадов погоды нынешней зимы. И ЦУГД теперь приходится на аварийных участках дорог экстренно нарезать «заплатки», а потом заливать их зимней литой асфальтной смесью. Наконец-то, залатали безобразную яму вокруг колодца на Ерофеевском спуске. Подровняли полотно на Гагарина, Верхней Дуброве, Добросельской, проспекте Строителей…

Впрочем, город Владимир – лишь отражение общей тенденции в регионе. В целом по области в 2016 году зарегистрировано 664 ДТП, которым сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия – рост по сравнению с 2015 годом составил 16%. В авариях из-за изъянов дорожной инфраструктуры погибли 106 человек, ранены – 882 (рост травмированных за год – 22%!).

В ГИБДД ежедневно ведут мониторинг состояния дорог. Инспектора ДПС при заступлении на дежурство и оформлении ДТП всегда записывают, чего не хватает на дороге и что могло содействовать аварийным ситуациям. Дорожный надзор областного управления ГИБДД привлек к административной ответственности 388 нарушителей, из них 4 – юрлица, не позаботившиеся о дорожной инфраструктуре и обеспечении безопасности при ремонтных работах. Тем не менее, тревожную тенденцию пока не удаётся переломить.