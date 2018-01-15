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Где калья - там и я
Название этого супа уже хорошо подзабыто. Как объясняет нам «Толковый словарь» Даля, «калья́ – это род борща, похлебка на огуречном рассоле, с огурцами, со свеклой и с мясом, а в пост с рыбой и икрой; похлебка из икры с солеными огурцами». Блюдо, настолько давнее, что даже «Словарь кандиторский и дистиллаторский…» (1795 года) приводит лишь очень схематичный рецепт: подразумевалось, что это блюдо всем известно.
В «Гастрономическую карту Владимирской области» попал не менее интересный вариант этого блюда – утиная калья, рецепт которой мы сегодня и предлагаем.
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Ингредиенты
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Шаг 1
Выпотрошенную, ощипанную и промытую утку солим, посыпаем специями и запекаем в духовке при температуре 220 градусов до готовности.
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Шаг 2
Пока запекается утка, нарезаем соломкой морковь, сельдерей, лук и соленые огурцы. Обжариваем коренья на растительном масле до “золотистости”.
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Шаг 3
Нарезанные соломкой огурцы припускаем в небольшом количестве воды.
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Шаг 4
Достаем запеченную утку из духовки, даем ей немного остыть и разрезаем на крупные куски.
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Шаг 5
Положим куски утки в большую кастрюлю, зальем холодной водой и в течение часа готовим основу кальи.
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Шаг 6
За 10 минут до готовности вливаем в утиный бульон огуречный рассол (лучше бочковой), добавляем готовые овощи и моченую сливу. Перед подачей блюдо посыпаем измельченной зеленью, добавляем сметану и украшаем ломтиками лимона.
Утиная калья
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Обсуждение 2
Утку люблю. И всем советую полюбить. Много мифов есть – мол, жирная, жесткая. Это все уже неправда. Современные сорта уточки изумительные по своим качествам. Вот другой вопрос – где купить. А это уж пусть редакция расстарается.
Ни разу не готовила, спасибо за рецепт, попробую!