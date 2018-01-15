Название этого супа уже хорошо подзабыто. Как объясняет нам «Толковый словарь» Даля, «калья́ – это род борща, похлебка на огуречном рассоле, с огурцами, со свеклой и с мясом, а в пост с рыбой и икрой; похлебка из икры с солеными огурцами». Блюдо, настолько давнее, что даже «Словарь кандиторский и дистиллаторский…» (1795 года) приводит лишь очень схематичный рецепт: подразумевалось, что это блюдо всем известно.

В «Гастрономическую карту Владимирской области» попал не менее интересный вариант этого блюда – утиная калья, рецепт которой мы сегодня и предлагаем.