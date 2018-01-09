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Как приготовить мясную скоблянку

Забытое блюдо русской кухни

  1. Что такое скоблянка?

    Скоблянка — старинное блюдо русской кухни, про которое, к сожалению, почти забыли. А зря! Блюдо простое, готовится очень быстро, и ингредиенты для него доступны – мясо, часто нескольких видов, грибы и картофель. Прекрасный вариант и для семейного обеда, и для нежданно нагрянувших гостей.

    Мясо для скоблянки должно быть хорошо подморожено, чтобы его можно было нарезать очень тонко, соскоблить с куска.  Именно поэтому блюдо и получило свое название. Наскобленное мясо сразу выкладывают на раскаленную сковородку с растительным маслом, добавляют овощи и грибы, и через 20 минут замечательное блюдо стоит на столе.

    Мясная скоблянка включена в «Гастрономическую карту Владимирской области».

  2. Тонкости приготовления

    Перед тем как приготовить скоблянку, не забудьте учесть некоторые рекомендации, которые помогут получить в результате сытное и вкусное блюдо.

    1. Необходимо использовать несколько видов мяса. Если вы не едите курятину, то можете заменить ее индейкой или использовать два вида мяса.
    2. Любое мясо, которое вы будете применять, нужно предварительно заморозить. Тогда его можно тонко нарезать.
    3. В кушанье можно класть любые овощи, по сезону или по вкусу, но оно обязательно должно быть с грибами, без этого ингредиента яство не будет истинным.

  3. Ингредиенты

    Картофель – 1 килограмм

    Говядина – 200 граммов

    Свинина – 200 граммов

    Курица – 200 граммов

    Репчатый лук – 1 штука

    Грибы (лучше лесные) – 100 граммов

    Растительное масло – 3 ст. л.

    Сметана 20% ‒ 150 мл

  4. Шаг 1

    Острым ножом нарежьте тонкими ломтиками замороженную курицу, свинину и говядину.

  5. Шаг 2

    Налейте растительное масло на сковороду и обжарьте на слабом огне мясо. Ни в коем случае не добавляйте никаких специй, оно должно прожариться в собственном соку. Также не стоит накрывать сковородку крышкой.

  6. Шаг 3

    Очистите от кожуры картофель и порежьте его брусочками. В отдельной емкости обжарьте картофель на медленном огне. Масла добавляйте немного, чтобы он в нем не плавал. Картошка должна хорошо зарумяниться.

  7. Шаг 4

    Лук следует порезать полукольцами, а грибы брусочками. Добавьте к мясу лук, посолите ингредиенты. Протушите минут десять, затем подлейте стакан воды, добавьте грибы и накройте содержимое крышкой.

  8. Шаг 5

    Через десять минут влейте сметану, тщательно перемешайте и добавьте картофель. Скоблянка готова, можете подавать ее к столу, предварительно посыпав зеленью.
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