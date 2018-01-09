Как приготовить мясную скоблянку

Скоблянка — старинное блюдо русской кухни, про которое, к сожалению, почти забыли. А зря! Блюдо простое, готовится очень быстро, и ингредиенты для него доступны – мясо, часто нескольких видов, грибы и картофель. Прекрасный вариант и для семейного обеда, и для нежданно нагрянувших гостей.

Мясо для скоблянки должно быть хорошо подморожено, чтобы его можно было нарезать очень тонко, соскоблить с куска. Именно поэтому блюдо и получило свое название. Наскобленное мясо сразу выкладывают на раскаленную сковородку с растительным маслом, добавляют овощи и грибы, и через 20 минут замечательное блюдо стоит на столе.

Мясная скоблянка включена в «Гастрономическую карту Владимирской области».