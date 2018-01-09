Как приготовить мясную скоблянку

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Что такое скоблянка?
Скоблянка — старинное блюдо русской кухни, про которое, к сожалению, почти забыли. А зря! Блюдо простое, готовится очень быстро, и ингредиенты для него доступны – мясо, часто нескольких видов, грибы и картофель. Прекрасный вариант и для семейного обеда, и для нежданно нагрянувших гостей.
Мясо для скоблянки должно быть хорошо подморожено, чтобы его можно было нарезать очень тонко, соскоблить с куска. Именно поэтому блюдо и получило свое название. Наскобленное мясо сразу выкладывают на раскаленную сковородку с растительным маслом, добавляют овощи и грибы, и через 20 минут замечательное блюдо стоит на столе.
Мясная скоблянка включена в «Гастрономическую карту Владимирской области».
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Тонкости приготовления
Перед тем как приготовить скоблянку, не забудьте учесть некоторые рекомендации, которые помогут получить в результате сытное и вкусное блюдо.
- Необходимо использовать несколько видов мяса. Если вы не едите курятину, то можете заменить ее индейкой или использовать два вида мяса.
- Любое мясо, которое вы будете применять, нужно предварительно заморозить. Тогда его можно тонко нарезать.
- В кушанье можно класть любые овощи, по сезону или по вкусу, но оно обязательно должно быть с грибами, без этого ингредиента яство не будет истинным.
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Ингредиенты
Картофель – 1 килограмм
Говядина – 200 граммов
Свинина – 200 граммов
Курица – 200 граммов
Репчатый лук – 1 штука
Грибы (лучше лесные) – 100 граммов
Растительное масло – 3 ст. л.
Сметана 20% ‒ 150 мл
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Шаг 1
Острым ножом нарежьте тонкими ломтиками замороженную курицу, свинину и говядину.
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Шаг 2
Налейте растительное масло на сковороду и обжарьте на слабом огне мясо. Ни в коем случае не добавляйте никаких специй, оно должно прожариться в собственном соку. Также не стоит накрывать сковородку крышкой.
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Шаг 3
Очистите от кожуры картофель и порежьте его брусочками. В отдельной емкости обжарьте картофель на медленном огне. Масла добавляйте немного, чтобы он в нем не плавал. Картошка должна хорошо зарумяниться.
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Шаг 4
Лук следует порезать полукольцами, а грибы брусочками. Добавьте к мясу лук, посолите ингредиенты. Протушите минут десять, затем подлейте стакан воды, добавьте грибы и накройте содержимое крышкой.
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Шаг 5
Через десять минут влейте сметану, тщательно перемешайте и добавьте картофель. Скоблянка готова, можете подавать ее к столу, предварительно посыпав зеленью.
Как приготовить мясную скоблянку
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