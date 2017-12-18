Подарок начальнику

Делать подарки начальникам на юбилеи и праздники – тот еще квест, с которым нельзя облажаться. Прежде всего, стоит помнить о деловом этикете и никогда не презентовать ничего от себя лично, ведь коллеги всегда могут расценить такой жест, как чистой воды подхалимаж. Подарки должны быть коллективными и максимально нейтральными. Например, дарить боссу книгу по деловому этикету, абонемент в фитнес-центр или набор косметических средств – плохая идея. Фатальной же ошибкой станет конверт с деньгами. Что же остается? Часы, крутая канцелярия, запонки, произведения искусства или всё то, что имеет отношение к официальному хобби вашего босса. Кстати, упаковывать такие подарки тоже надо уметь, и наш свежий новогодний лайфхак как раз об этом.