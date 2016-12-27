Барац, Подрабинек и Королёв поддержали «Подарок на всю жизнь»

Акция по сбору средств называется «Подарок на всю жизнь». Владимирцы (да и не только владимирцы – призыв обращён ко всем жителям России) могут подарить путевку в реабилитационный центр «Шередарь» ребятишкам, уже победившим болезнь, но все еще нуждающимся в помощи.

«Для ребенка неделя в центре «Шередарь» – действительно подарок на всю жизнь, ведь дети приезжают из центра совершенно преображенными, не боящимися улыбаться, учиться, беситься, открываться – друг другу, жизни, чему угодно новому» – говорится в обращении.

Участвовать в акции можно коллективно и индивидуально, а сумма пожертвований определяется из собственных возможностей. Для перевода средств нужно на номер 7522 отправить слово ПОДАРОК с указанием суммы (например: ПОДАРОК 300).

Акцию уже поддержали многие «звезды» телевидения, кино и театра. В этом ряду – Леонид Барац («Квартет И»), Марина Александрова, Валерия Ланская, Ольга Шелест, Жанна Бадоева и Артем Королёв («Пятница»), Наталья Медведева (Comedy Woman), Марк Подрабинек («Моя Планета»).

Центр «Шередарь» находится в посёлке Сосновый бор Петушинского района. На сегодняшний день благотворительный фонд «Шередарь» – единственная в России некоммерческая организация, которая на базе собственного реабилитационного центра систематически проводит реабилитационные программы лагерного типа для детей и подростков 7-17 лет, перенесших онкологические заболевания, а также для их здоровых братьев и сестер.