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Новогодние пряники «Елочка» и «Собачка»

Вкусные символы наступающего года от музея-кафе «Гжель»

  1. Вкусные символы наступающего года от музея-кафе «Гжель»

    Предлагаем еще один рецепт новогодной выпечки от кондитеров уникального музея-кафе «Гжель», расположенного в здании ВПОО «Милосердие и порядок» (ул. Добросельская, 2г). Это имбирные пряники с медом и корицей, покрытые глазурью, в виде елочки и собачки – символа наступающего года. Они станут приятным подарком для родных и близких и праздничным угощением на новогоднем столе.

  2. Ингредиенты (на 10 штук)

    Мука пшеничная в/с – 1 кг

    Маргарин – 200 г

    Сахар-песок – 300 г

    Сахарная пудра – 300 г

    Мед весовой  – 200 г

    Разрыхлитель – 20 г

    Яйцо – 4 шт.

    Какао  – 30 г

    Имбирь молотый – 10 г

    Корица молотая – 10 г

  3. Шаг 1

    Маргарин взбивают с сахаром до исчезновения кристалликов сахара. Добавляют яйца, мёд, какао, имбирь, корицу, разрыхлитель и быстро замешивают с мукой.

  4. Шаг 2

    Тесто раскатывают в пласт, формами вырезают пряники, укладывают на кондитерские листы, ставят выпекать.

  5. Шаг 3

    Для приготовления глазури белок взбивают в пену, постепенно добавляют сахарную пудру и продолжают взбивать до загустения (консистенция жидкой сметаны).

  6. Шаг 4

    После выпечки и охлаждения пряники разрисовывают глазурью из корнетика.
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