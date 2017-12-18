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Вкусные символы наступающего года от музея-кафе «Гжель»
Предлагаем еще один рецепт новогодной выпечки от кондитеров уникального музея-кафе «Гжель», расположенного в здании ВПОО «Милосердие и порядок» (ул. Добросельская, 2г). Это имбирные пряники с медом и корицей, покрытые глазурью, в виде елочки и собачки – символа наступающего года. Они станут приятным подарком для родных и близких и праздничным угощением на новогоднем столе.
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Ингредиенты (на 10 штук)
Мука пшеничная в/с – 1 кг
Маргарин – 200 г
Сахар-песок – 300 г
Сахарная пудра – 300 г
Мед весовой – 200 г
Разрыхлитель – 20 г
Яйцо – 4 шт.
Какао – 30 г
Имбирь молотый – 10 г
Корица молотая – 10 г
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Шаг 1
Маргарин взбивают с сахаром до исчезновения кристалликов сахара. Добавляют яйца, мёд, какао, имбирь, корицу, разрыхлитель и быстро замешивают с мукой.
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Шаг 2
Тесто раскатывают в пласт, формами вырезают пряники, укладывают на кондитерские листы, ставят выпекать.
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Шаг 3
Для приготовления глазури белок взбивают в пену, постепенно добавляют сахарную пудру и продолжают взбивать до загустения (консистенция жидкой сметаны).
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Шаг 4
После выпечки и охлаждения пряники разрисовывают глазурью из корнетика.
Новогодние пряники «Елочка» и «Собачка»
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