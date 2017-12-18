Новогодние пряники «Елочка» и «Собачка»

Предлагаем еще один рецепт новогодной выпечки от кондитеров уникального музея-кафе «Гжель», расположенного в здании ВПОО «Милосердие и порядок» (ул. Добросельская, 2г). Это имбирные пряники с медом и корицей, покрытые глазурью, в виде елочки и собачки – символа наступающего года. Они станут приятным подарком для родных и близких и праздничным угощением на новогоднем столе.