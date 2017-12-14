Капкейк «Ёлочка» с ягодной начинкой и сливками

Для тех, кто ещё не определился со сладким к праздничному столу, предлагаем рецепт новогодних капкейков. Их выпекают и предлагают своим посетителям кондитеры уникального музея-кафе «Гжель», расположенного в здании ВПОО «Милосердие и порядок» (ул. Добросельская, 2г).

Они невероятно вкусные! Тесто просто тает во рту! А новогодний декор капкейков создаст за столом праздничное настроение. Вы в этом сможете сами убедиться.