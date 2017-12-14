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Капкейк «Ёлочка» с ягодной начинкой и сливками

Новогодняя выпечка от музея-кафе «Гжель»

  1. Новогодняя выпечка от музея-кафе «Гжель»

    Для тех, кто ещё не определился со сладким к праздничному столу, предлагаем рецепт новогодних капкейков. Их выпекают и предлагают своим посетителям кондитеры уникального музея-кафе «Гжель», расположенного в здании ВПОО «Милосердие и порядок» (ул. Добросельская, 2г).

    Они невероятно вкусные! Тесто просто тает во рту! А новогодний декор капкейков создаст за столом праздничное настроение. Вы в этом сможете сами убедиться.

  2. Ингредиенты (на 10 штук)

    Мука пшеничная в/с – 130 г

    Сахар-песок – 150 г

    Маргарин – 100 г

    Яйцо – 2 шт.

    Сливки – 200 г

    Посыпка кондитерская  – 20 г

    Разрыхлитель – 10 г

    Ягоды – 100 г

  3. Шаг 1

    Маргарин взбивают с сахаром до исчезновения кристалликов сахара, добавляют яйца и продолжают взбивать.

     

  4. Шаг 2

    К взбитой массе добавляют  разрыхлитель  и быстро замешивают с мукой.

     

  5. Шаг 3

    Тесто раскладывают в формочки и выпекают при температуре 200 градусов в течение 25-30 минут.

  6. Шаг 4

    На выпеченные и охлажденные капкейки кладут ягодки (малину) (можно любые замороженные ягоды).

  7. Шаг 5

    Сливки взбивают в устойчивую массу, подкрашивают пищевыми красителями в зелёный цвет  и из корнетика  с насадкой отсаживают на ягодки в виде ёлочки.

  8. Шаг 6

    Сверху ёлочку украшают кондитерской посыпкой.
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И ёлочка нарядная до праздника придет…