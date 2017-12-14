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Новогодняя выпечка от музея-кафе «Гжель»
Для тех, кто ещё не определился со сладким к праздничному столу, предлагаем рецепт новогодних капкейков. Их выпекают и предлагают своим посетителям кондитеры уникального музея-кафе «Гжель», расположенного в здании ВПОО «Милосердие и порядок» (ул. Добросельская, 2г).
Они невероятно вкусные! Тесто просто тает во рту! А новогодний декор капкейков создаст за столом праздничное настроение. Вы в этом сможете сами убедиться.
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Ингредиенты (на 10 штук)
Мука пшеничная в/с – 130 г
Сахар-песок – 150 г
Маргарин – 100 г
Яйцо – 2 шт.
Сливки – 200 г
Посыпка кондитерская – 20 г
Разрыхлитель – 10 г
Ягоды – 100 г
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Шаг 1
Маргарин взбивают с сахаром до исчезновения кристалликов сахара, добавляют яйца и продолжают взбивать.
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Шаг 2
К взбитой массе добавляют разрыхлитель и быстро замешивают с мукой.
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Шаг 3
Тесто раскладывают в формочки и выпекают при температуре 200 градусов в течение 25-30 минут.
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Шаг 4
На выпеченные и охлажденные капкейки кладут ягодки (малину) (можно любые замороженные ягоды).
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Шаг 5
Сливки взбивают в устойчивую массу, подкрашивают пищевыми красителями в зелёный цвет и из корнетика с насадкой отсаживают на ягодки в виде ёлочки.
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Шаг 6
Сверху ёлочку украшают кондитерской посыпкой.
Капкейк «Ёлочка» с ягодной начинкой и сливками
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