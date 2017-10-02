Кто придёт на смену хаски?

Таможенник Верещагин выменял военный мундир на павлинов. Мюнхгаузен рванул на Восток и сражался из-за “павлина-мавлина” с джинном. Русский поэт Гавриил Державин прибегнул к метафоре «царь пернатый». А птицевод из Владимира Дмитрий Фокин просто реализовал свою детскую мечту.

Он с юных лет хотел разводить павлинов. И теперь в вольерах на его участке – около десятка прекрасных созданий. Для Дмитрия павлины не мода, но так получается, что сейчас он в «тренде». Многие наши соотечественники пытаются завести у себя этих декоративных птиц. Тем более что для этого не надо ехать в Индию или Лаос, Камбоджу или Мьянму.

Павлинов успешно разводят в России. И, возможно, скоро они будут популярны не меньше, чем хаски или мэйн-куны. Но, конечно, подходить к содержанию павлинов нужно с умом и пониманием. И здесь необходим опыт таких специалистов, как Дмитрий Фокин.