Бывший игрок “Спартака” забил два мяча в ворота “Мурома”

В рамках шестого тура первенства России среди команд второго дивизиона футбольный клуб “Муром” проиграл на выезде команде “Долгопрудный”. Хозяева матча не просто контролировали ход игры, но и превзошли гостей практически по всем статьям.

Если до перерыва “Мурому” еще удавалось сдерживать натиск подмосковного клуба, то уже в самом начале второго тайма бывший игрок “Спартака” Никита Баженов открыл счет. На 72-й минуте нападающему удалось оформить дубль.

А за 10 минут до финального свистка разгром нашей команды с пенальти оформил Алексей Транитацкий. Чувствительное поражение 0:3 отодвинуло клуб с берегов Оки на 6-ю строчку в турнирной таблице.

Следующий матч “Муром” проведет 1 сентября. В День знаний команда с берегов Оки примет на своем стадионе клуб “Локомотив-Казанка” из Москвы.

Автор: Полина Тарбеева

Фото: http://муром24.рф/uploads/posts/2017-08/1503599140_fut4.jpg