Во время футбола ансамбль “Жаворонки” с поля не смог убрать даже судья

При этом вспоминать будут не игру, а события в перерыве. После первого тайма организаторы приготовили для болельщиков развлекательную программу: выступление юных гимнасток, розыгрыш призов и “Гимн футболу” в исполнении фольклорного ансамбля “Жаворонки”. Вот только 15 минут на все не хватило. И композицию “Мы дышим футболом, живем футболом” артисты исполнили прямо во время матча.

Не исключено, что впервые в истории во Владимире одновременно на стадионе шел концерт и играли в футбол. Не смутил артистов даже судья, который деликатно намекнул им, что команды вышли из раздевалки. Вот только удалять с поле арбитр имеет право только игроков, а не участников фольклорного коллектива.

В итоге первые пять минут второго тайма команды играли под музыку.

На послематчевой пресс-конференции о накладке в перерыве говорили не меньше, чем про сам матч. Главный тренер “Торпедо” Александр Акимов в шутку назвал произошедшее “владимирской фишкой”.

Что касается соперников, то наставник команды “Олимпиец Николай Писарев заявил, что во время выступления фольклорного коллектива не мог докричаться ни до судьи, ни до игроков. Легендарный футболист и тренер раньше футбол и концерт одновременно не смотрел.

Сами артисты в разговоре с нами признались: о том, что у них за спиной играют в футбол, они не догадывались.

При этом надо понимать, что песни во время матча – нарушение регламента соревнования. Не исключено, что за накладку в перерыве “Торпедо” придется заплатить.

Матч 1/32 финала Кубка России черно-белые проиграли. Единственный мяч гости забили еще до перерыва. Зато теперь вся страны знает, что во Владимире, пока песня не спета, с поля никто не уходит. В конце концов, Владимир борется за право быть именно культурной столицей чемпионата мира по футболу. Искусство важнее, чем игра…

Автор: Полина Тарбеева