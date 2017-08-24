«Рекорд Оркестр» покоряет «Голос»

Пройдет ли коллектив дальше и станет ли участником популярного шоу, пока неизвестно. Результаты кастинга будут известны только в конце сентября.

Название песни, которую исполнила группа, также держится в секрете. Ее можно будет услышать в эфире. Пока же поклонники группы могут лишь довольствоваться видео с кастинга, которое уже появилось в сети.

Напомним, владимирский коллектив завоевал всероссийскую популярность благодаря хиту “Лада Седан”. В 2015 году в заключительном выпуске «Главной сцены» – шоу телеканала “Россия” – группа заняла второе место.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала, в кастинге шестого сезона “Голос” приняли участие более 10,5 тысячи претендентов. Из них было отобрано 158 человек для участия в “слепых прослушиваниях”.

Новый сезон популярного шоу выйдет в эфир Первого канала 1 сентября. В жюри возвращается “золотой состав” – композитор Александр Градский, исполнители Леонид Агутин, Пелагея и Дима Билан.

Фото и видео: https://vk.com/id19131930