Улица Передний Боровок почти исчезла с лица Владимира

Вчера один экскаватор и два «КамАЗа»за несколько часов разобрали и вывезли на свалку бывший жилой дом № 12 по улице Передний Боровок.

На чётной стороне улицы остался всего один дом – № 10. Эта двухэтажная постройка пустует. Все двери нараспашку, электричества нет, а других коммуникаций никогда и не было.

Дома сносят для того, чтобы расчистить территорию для строительства поворота от Лыбедской магистрали в сторону Гагарина. Контракт на эту работу сейчас выставлен на площадке госзакупок.

Напомним, большая часть домов по улицам Передний и Задний Боровок были снесены в ещё прошлом году в ходе строительства участка Лыбедской магистрали от Октябрьского проспекта до Ерофеевского спуска.

Сегодня на Переднем Боровке обитаемтолько дом № 9. Эта частная постройка находится за забором и на противоположной стороне от магистрали, не создавая для транспорта никаких помех.

По соседству с ним уцелел дом № 7а на той же улице, но там никто не живёт: здание занято под автосервис.