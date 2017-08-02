Полицейские «разводили» стариков в Гусь-Хрустальном

Следком рассказал о завершении уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего оперуполномоченного отдела по раскрытию имущественных преступлений отдела уголовного розыска ОМВД «Гусь-Хрустальный» и бывшего старшего следователя отделения по расследованию преступлений против собственности этого же отдела полиции.

Бывшие полицейские в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении мошенничества и покушении на мошенничество, совершенные в крупном размере и повлекшие лишение права гражданина на жилое помещение.

По версии следствия, в 2015 и 2016 годах оперуполномоченный полиции, используя доверие граждан к себе, оформлял фиктивные сделки с жильем пенсионеров. По словам самого обвиняемого, он «разводил стариков».

Летом 2015 года полицейский обманным путем сумел оформить через органы местного самоуправления доверенности на право продажи двух жилых домов и земельных участков в поселке Мезиновский и деревне Будевичи Гусь-Хрустального района, принадлежащие 68-летнему пенсионеру-инвалиду. Затем с помощью третьих лиц он завладел жильем потерпевшего, который в силу инвалидности, крайне слабого зрения, подписывал «какие-то» документы, полагая, что сотрудник полиции не может навредить его интересам. Право собственности на незаконно приобретенные дома и земельные участки оперуполномоченный оформил на свою супругу и двоюродного брата старшего следователя.

В результате мошеннических действий капитан полиции причинил пенсионеру-инвалиду ущерб в общем размере более 800 тысяч рублей.

Весной 2016 года таким же способом оперуполномоченный обманул 81-летнюю пенсионерку. К совершению фиктивной сделки с квартирой потерпевшей в поселке Мезиновский стоимостью свыше 550 тысяч рублей он привлек старшего следователя ОМВД, рассчитывая на познания в сфере оборота недвижимости его супруги, а зарегистрировать квартиру планировал на тещу соучастника.

Подписей бабушки на доверенности и прочих документах на отчуждение жилья полицейский добился легко. Как рассказала пенсионерка, он приходил к ней в дом в гражданской одежде, но в форменной фуражке, под видом расспросов о жизни и сбора материалов о соседях, якобы торгующих алкоголем, давал подписывать документы. Первоначальный расчет удался, сделку оформили, как выражался оперуполномоченный, «у бабки что-то с головой, она даже не помнит, что я к ней приходил».

Только зарегистрировать право собственности на квартиру престарелой женщины соучастникам не удалось. В июне 2016 года при проведении в отделе Росреестра правовой экспертизы документов полученная обманным путем доверенность была признана ничтожной.

Свою вину в инкриминируемых деяниях бывшие полицейские отрицали, пытаясь ввести следствие в заблуждение.

По данному уголовному делу было допрошено более 50 человек, изучены сотни правовых и иных документов, проведено около 10 экспертиз, в ходе обысков по месту жительства бывшего оперуполномоченного изъяты денежные средства в значительном размере.

В порядке обеспечения взысканий в пользу потерпевших по ходатайству следователя судом арестованы счета и наличные денежные средства фигурантов.

По ходатайству следствия судом в отношении бывшего оперуполномоченного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, бывший старший следователь полиции находится под домашним арестом. После возбуждения уголовного дела в августе 2016 года руководством УМВД принято решение об увольнении обвиняемых со службы.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.