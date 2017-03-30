В Гусь-Хрустальном два местных жителя осуждены за вымогательство

Приговор вынесен 26-летнему Сергею Хлебущеву и его 22-летнему приятелю. Как сообщает Следственное управление СК РФ по Владимирской области, следствием и судом установлено, что в июле 2016 года Хлебущев после отбытия 5-летнего срока наказания освободился из мест лишения свободы.

В августе он совершил вымогательство в отношении пенсионерки-инвалида и её сына. 66-летняя женщина после перенесенной онкологической операции нуждалась в деньгах и решила продать свой автомобиль «ВАЗ».

Однако в один из дней сын сообщил ей, что машину со двора дома угнали. Через несколько дней, взволнованный, он объявил матери, что есть покупатель, который приобретет машину за низкую цену.

С этого времени до конца сентября 2016 года пенсионерка находилась в состоянии сильного стресса. Под жестким давлением, преследованием, сопровождавшимся неоднократными угрозами применения насилия, Хлебущев объявил женщине, что личный автомобиль, который он забрал за якобы существующий долг сына, она должна отдать за «копейки» либо машину превратят в металлолом.

Реально опасаясь агрессии Хлебущева, потерпевшая, страдающая серьезным заболеванием, обратилась за защитой в правоохранительные органы. 29 сентября 2016 года при попытке зарегистрировать в ГИБДД право собственности на автомобиль, незаконно изъятый у пенсионерки, Хлебущев был задержан и в последующем по ходатайству следователя СК России судом заключен под стражу.

Но до этого, по версии следствия, Хлебушев сумел «засветиться» ещё в одном криминальном эпизоде. В сентябре к нему обратился 22-летний приятель с просьбой помочь «разобраться» со знакомым, который взялся бесплатно по-дружески отремонтировать его ноутбук, но не вернул технику.

Соучастники принудительно вывезли мастера в безлюдное место и, избивая, стали требовать с него 50 тысяч рублей за старенький ноутбук. Тот согласился выплатить требуемую сумму, однако вымогатели на этом не остановились. Стали настаивать, чтобы парень оформил кредит на своё имя на два мобильных телефона, а затем на «Айфон» стоимостью 45 тысяч рублей.

Приговором Гусь-Хрустального городского суда Хлебущеву назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Соучастник преступления, признавший вину и раскаявшийся в содеянном, осужден к 2,5 года лишения свободы условно. Приговор в законную силу пока не вступил.

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