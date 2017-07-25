«Toyota» врезалась в три машины на южном обходе Владимира

Сегодня в семь утра на 181 километре федеральной трассы М-7 «Волга» 68-летний водитель «Toyota RAV 4» потерял управление (есть информация, что водителю стало плохо) и неожиданно выехал на встречную полосу.

Ехавшие рядом водители не успели среагировать и уйти от столкновения. Хотя на узкой двухполосной дороге и уходить-то было не куда: ни поворота, ни широкой обочины со съездом в этом месте нет. «Toyota» врезалась в «КамАЗ» с полуприцепом, «Toyota-Camry» и «Ford-Mondeo».

В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончался водитель «Toyota RAV 4». Пострадали три пассажира: один из «Toyota RAV 4» (жена погибшего) и еще двое из «Toyota Camry» – девочка 14-ти лет и ее брат 10-ти лет. Они доставлены в детскую больницу скорой помощи. За рулем была их мама, все они – из республики Татарстан.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области и из социальной сети «В Контакте» группы «Подслушано Автомобилистов Владимир»