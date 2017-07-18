В Муроме пьяный пенсионер на «Toyota» повредил два хэтчбека

Авария произошла вчера в 15.00 в Муроме на улице Дзержинского. 62-летний водитель «Toyota-Corolla», неработающий пенсионер, будучи подшофе, не успел затормозить на перекрестке перед «красным» сигналом светофора.

Впереди стояли машины, в них на скорости и врезался нетрезвый лихач. Интересное совпадение: обе пострадавшие машины оказались одной марки – ВАЗ-2114.

В результате ДТП травмирован сам виновник аварии – водитель иномарки. С черепно-мозговой травмой и ушибом позвоночника он госпитализирован.

В тот же день, но уже во Владимире, с участием ВАЗ-овского хэтчбека произошло еще одно ДТП. 21-летний водитель ехал слишком быстро, поэтому не успел притормозить перед остановившимся «Renault-Fluence». Пострадал водитель ВАЗа, врачи «скорой» оказали ему медпомощь на месте аварии.

Вчера же во Владимире произошла авария со смертельным исходом. Причем, виновника так пока и не задержали. На федеральной трассе «Лада-Приора», предположительно, под управлением 35-летнего жителя Камешково, врезалась на обочине в мопед «Орион», которым управлял 59-летний мужчина, житель микрорайона Лесной. Он был в мотошлеме, но это его не спасло.

От полученных травм водитель мопеда скончался на месте аварии. Машина же после столкновения улетела в кювет. Водитель с места ДТП скрылся.