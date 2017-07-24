Из-за ремонта проезд по дамбе во Владимире длится в среднем полчаса

В субботу в обед, как и обещали городские власти, стартовал ремонт дороги на мосту через реку Клязьма.

– Сегодня устанавливаем дорожные знаки, предупреждающие о ремонте, выставляем барьерные ограждения, – сообщил «Призыву» зам. директора компании-подрядчика «ВладСК» Евгений Семенов. – Сразу же начнем фрезеровать одну полосу. Снимем старый асфальт, следом по отдельной схеме – будем снимать асфальт с деформационных швов.

Уже в первый же день возник затор со стороны города. Дачники и любители отдыха у водоема торопились выбраться за пределы Владимира. Движение особенно затруднено в местах примыкания дорог с Ерофеевского спуска, Гагарина и при съезде на мост.

На второй день работ пробка появилась уже с обратной стороны. И хотя реверсивное движение продолжает работать на полосах со стороны загородного, там все равно образуется большой поток, который движется черепашьим шагом. На дамбе машины двигаются в две полосы, сужающиеся у моста в одну.

Недовольство у жителей вызвала именно дата начала ремонта – в выходные. Как раз, когда этой дорогой пользуются сотни дачников. Дорожники обещали ускориться и проводить работы с минимально возможным неудобством для водителей. Но сама конструкция моста не дает большого выбора.

К сведению, ремонт моста обойдется бюджету в 7 миллионов рублей. Срок ремонта – 30 дней. Если погода позволит, дорожники постараются выполнить работы досрочно.