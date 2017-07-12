На любителей обгона по «встречке» объявлена охота

Для предотвращения ДТП, связанных с нарушением правил обгона и выезда на встречную полосу движения, сотрудники ГИБДД будут с особым вниманием контролировать дорожную обстановку в местах повышенной аварийности.

При проведении рейдов инспекторы будут использовать технические средства видео и фото фиксации нарушений. Операция «Обгон» продлится до 19 июля.

Госавтоинспекция напоминает, что на дорогах с двусторонним движением, имеющим четыре или более полосы, запрещается выезжать для обгона или объезда на полосу, предназначенную для встречного движения. На таких дорогах повороты налево или развороты могут выполняться на перекрестках и в других местах, где это не запрещено ПДД, знаками и (или) разметкой.

В пресс-службе ведомства отмечают, что за шесть месяцев текущего года на территории Владимирской области зарегистрировано 123 ДТП, причиной которых стало нарушение правил обгона транспортных средств и выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения.

В ДТП 38 человек погибли и 226 получили ранения различной степени тяжести. Количество дорожно-транспортных происшествий данного вида составило более 12% от всех зарегистрированных на территории области. Рост ДТП данной категории отмечен в большинстве районов области.

Для ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения, характерна высокая степень тяжести последствий, связи с этим инспектора убедительно просят водителей не забывать о соблюдении правил дорожного движения.

Фото: http://www.gibdd.ru/r/33