В Ковровском районе котельные у банкрота купили за казённый счёт

В Ковровском районе ООО «Комсервис», предприятие ЖКХ, фактически находящееся под контролем муниципалитета, приобрело в концессию три газовых котельных в поселках Малыгино, Пакино и селе Большие Всегодичи. В этих трёх населенных пунктах в общей сложности проживает почти 7 тысяч человек, что составляет почти четверть населения всего района.

Ранее этими котельными ведало муниципальное коммунальное предприятие «Плёс», которое с 2012 года находится в состоянии банкротства. С 2013-го все имущество УМП ЖКХ «Плёс», включая названные котельные, находилось в конкурсном производстве.

В течение нескольких лет проблема предприятия-банкрота оставалась «головной болью» для райадминистрации. И вот теперь котельные «Плёса» приобретены в концессию «Комсервисом» за 2 млн 825 тысяч рублей. Фактически прежние муниципальные котельные пришлось выкупать за бюджетные же средства.

Теперь – тоже в концессию – «Комсервис» приобретает и бывшие муниципальные тепловые сети в указанных населенных пунктах примерно за 1,5 млн рублей, так как, очевидно, что и котельные, и теплотрассы должны быть в одних руках. Однако, как проинформировал глава администрации Ковровского района Вячеслав Скороходов, одними лишь затратами на котельные и сети расходы «Комсервиса» не ограничатся.

Предприятию придется вложить еще около 3 млн рублей на ремонт тех самых трёх котельных, так как в течение нескольких последних лет сколько-нибудь серьезные ремонтные работы там не производились. Теперь приходится в экстренном порядке наверстывать упущенное, так как все котельные необходимо полностью привести в порядок к началу нового отопительного сезона.

Фото: https://nsk.kp.ru/share/i/12/4560613/wr-720.sh-18.jpg