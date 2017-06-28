Владимирская детвора атакует супермаркеты

В разы выросла статистика по количеству правонарушений среди детей и подростков областного центра, уличённых в мелком воровстве. Если за весь прошлый год комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Владимира зафиксировала только семь подобных случаев, то за пять месяцев нынешнего года сюда вызваны уже 21 юный воришка, и еще 8 дел – на рассмотрении. Об этом рассказала депутатам горсовета Светлана Немтырева, ответственный секретарь комиссии.

Рост краж с участием несовершеннолетних она связывает с двумя обстоятельствами. Во-первых, данное правонарушение перестало быть уголовным и перешло в категорию административных. Во-вторых, владимирские школьники и подростки увлеклись, мягко говоря, необычным квестом – бери и беги. «Игра у них такая идет», – заметила Светлана Викторовна.

Оксана Ерашова, заместитель главы администрации города, подтвердила это мнение. Она заметила, что при рассмотрении мелких краж члены комиссии, в первую очередь, выясняют, по какой причине ребенок решился на кражу.

– Это единичные случаи, когда дети голодали и решились взять что-то из еды в магазине, – заметила она. – В подавляющем количестве случаев – это игры и проверка собственной смелости, собственного «я». Они на спор идут на правонарушения, причём иногда зная, что кругом видеокамеры и стоят охранники.

Светлана Немтырева уверена, что статистика по мелким кражам не отражает объективно истинное положение дел. «Очень многие магазины предпочитают мирно решать вопрос, – говорит она. – Но в Добром есть супермаркет, где охранники принципиально вызывают полицию. Если бы вызывали по всем случаям [магазины], мы бы сейчас завалились».

Ответсек отметила, что также выросло общее количество штрафов, которые были наложены на родителей за правонарушения их детей: рост уже составил 25 процентов. Папы и мамы областного центра только в первом квартале года оштрафованы за невоспитанных детей на 179 тысяч рублей.

фото: 2myfamily.ru