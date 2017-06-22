Механизатор из Илькино победил на своем поле

По итогам конкурса первого места удостоен механизатор АО «ПЗ «Илькино» (Меленковский район) Сергей Мартынов. Второе место занял Сергей Щербаков из СПК «Пионер» (Судогодский район). Третье место присуждено Евгению Бердникову из ЗАО им. Ленина (Собинский район).

Победитель, а также серебряный и бронзовый призеры конкурса получили дипломы и сертификаты Петербургского тракторного завода на скидку в 300, 200 и 100 тысяч рублей соответственно на приобретение хозяйством трактора.

Кроме того, отличившиеся в обработке почвы механизаторы были награждены дипломами участников и ценными подарками, а Владимирская областная организация профсоюза работников агропромышленного комплекса вручила поощрительный приз самому молодому участнику – механизатору СПК «Спасское» Суздальского района Павлу Дыняку.

Помимо конкурса механизаторов в рамках традиционного праздника Дня поля была организована выставка ремесленников и народных умельцев Владимирской области, а также масштабная экспозиция сельскохозяйственного оборудования, почвообрабатывающей, посевной и кормоуборочной техники отечественного и зарубежного производства.

Губернатор региона Светлана Орлова, присутствующая на празднике, отметила, что, несмотря на холодную и дождливую погоду, удалось сохранить результаты посевной кампании на уровне прошлого года.

Впереди ещё один ответственный этап работы для сельхозтоваропроизводителей – заготовка кормов. Предстоит убрать почти 160 тысяч гектаров кормовых культур, заготовить 1,2 миллиона тонн грубых и сочных кормов.

Говоря о животноводстве, Светлана Орлова отметила, что в 33-м регионе наблюдается стабильный рост производства сельхозпродукции. В прошлом году хозяйствами всех категорий было произведено более 70 тысяч тонн мяса, 369 тысяч тонн молока и 554 млн штук яиц. Кроме того, в 2016 году произведено 289 тонн товарной рыбы (на 57 тонн больше объёма предыдущего года). Производство рыбопосадочного материала составило 175 тонн и увеличилось почти в два раза. За последние 5 лет производство крольчатины в сельхозорганизациях области выросло в 55 раз, а поголовье кроликов – в 16 раз.

Была затронута и тема технической модернизации сельхозпредприятий. Так, через компанию «Владагролизинг» в прошлом году было поставлено 110 единиц техники и оборудования на общую сумму 358 млн. рублей. Уже за 5 месяцев 2017 года сельхозтоваропроизводители области получили в лизинг 55 машин на сумму 201 млн. рублей. Кроме того, для обеспечения аграриев надёжной отечественной сельхозтехникой Ковровский электромеханический завод уже начал серийный выпуск новых моделей тракторов.

Фото: http://www.agbz.ru/uploads/news/000/799/main.jpg