За лучшую владимирскую деревню китайцам голосовать не дадут

До конца лета в регионе будут выбирать самую красивую деревню. Конкурсные заявки, как подчеркнул председатель оргкомитета конкурса Вячеслав Картухин, будут собирать в течение месяца – с 10 июня по 10 июля. После чего члены оргкомитета и экспертной комиссии конкурса будут ездить по деревням и лично проверять, насколько сведения из заявки соответствуют действительности.

Населенные пункты ранжированы с учётом количества жителей. Отдельно будут определять лучших среди небольших деревушек, где живут до 1000 человек, и среди населенных пунктов численностью до 3,5 тыс. жителей. Заявку на участие в конкурсе могут подать сами жители. В ней, помимо основных данных (год основания, количество жителей, описание историко-культурных достопримечательностей, наличие памятников природы) в этом году впервые необходимо будет представить план перспективного развития населённого пункта.

В этом году, как и в прошлом, разыграют гран-при смотра-конкурса и полагающиеся к нему 100 тысяч рублей. Это – высшая награда. Занявшим первое место дадут по 50 тысяч рублей, ставших вторыми премируют в сумме 30 тысяч рублей. За третье место наградят премиями по 15 тысяч рублей.

Член конкурсной комиссии Галина Финашина отметила, насколько рачительно победители используют полученные средства: в дело пускают каждую копеечку. Кроме того, на её взгляд, конкурс мобилизует творческие способности жителей, которые «активничают» без административного ресурса. «Побеждают там, где работают единой командой, с большим душевным порывом, и это видно сразу», – заметила Галина Финашина.

Екатерина Краскина, председатель ВРО ОО «ОПОРА России», рассказала о вкладе общественного объединения в организацию и проведение конкурса. Зона их ответственности – интернет-голосование, которое разворачивается в конце конкурса – с 21 августа. С этого момента любой житель может отдать свой голос за лучшую деревню. Прибегнуть к накруткам голосов, уверена Е.Краскина, не получится. В прошлом году «опоровцы» сразу же пресекли попытку массового голосования за один из населенных пунктов, которая была организована из… Китая. Голоса патриотов владимирской деревни из китайской глубинки не были засчитаны.

В прошлом году за звание самой красивой деревни области соревновались 36 населенных пунктов. Гран-при увезли жители Бутылиц, обладателями первых мест стали суздальское село Борисовское и селивановская деревня Юромка. Все награжденные потратили премиальные с чувством и толком: провели благоустройство, сделали детские площадки, отремонтировали дороги и т.п. Во многих случаях к выигранным деньгам добавили общественные. Ну и собственных сил и рук не пожалели, чтобы деревни и сёла похорошели.

Вячеслав Картухин и его команда уверены: в этом году участников конкурса будет не меньше. И шансы не остаться незамеченными есть у всех: конкурс богат на номинации. Организаторы приглашают к сотрудничеству и спонсоров: красота требует средств.

Фото: http://vizitportal.ru/_nw/43/57539794.jpg