Путёвка в Турцию в два раза дешевле отдыха в Алуште

Десятки владимирских семей уже купили туры в Турцию. Кто-то уже успел туда улететь в последних числах мая.

– Мы забронировали тур в отличный отель Турции, как только туда стали летать чартерные рейсы. Отпуск у нас небольшой, всего 10 дней, поэтому даже не думали о других странах. В Европе – визы, в России – холодно, – объясняет своё решение семья Архиповых из Владимира, сейчас отдыхающая на курорте в Сиде. – Едим арбузы, дыни, на вечер будет клубника с черешней. Все включено. В бассейне и море тепло.

С клубникой понятно, с черешнями – тоже. А что с ценами?

– Все туристы, кто успел в мае забронировать туры на все лето, не прогадали. У туроператоров действовали акции по раннему бронированию. Цены на отели высокого класса были очень привлекательные, – рассказывает менеджер турфирмы Екатерина. – Сейчас стоимость путевок незначительно выросла.

Турция – хит продаж на летние месяцы. Все владимирские семьи, которые обращаются в турфирмы, интересуются отдыхом на турецком побережье. Даже если в итоге отправляются в страны Европы или Крым. Потому что цены по сравнению со всеми другими летними направлениями (Кубань, Крым, Испания, Черногория, Греция) значительно ниже.

– Туристы по возвращению очень хвалят персонал турецких отелей. Говорят, что все обходительны, предельно вежливы. На улицах и в кафе в городах и во время экскурсий и прогулок все дружелюбны, улыбаются, – говорит менеджер Екатерина.

Обидно «невыездным» семьям (военнослужащих, полицейских, других носителей погон), которым светит только Крым и Кубань. Таких отзывов о нашем сервисе, увы, немного. Да и стоимость туров по системе «все включено» на наши юга зашкаливает. Если тур на двоих в Турцию стоит 28-32 тысячи рублей, то в Алушту, Лазаревское, Ялту – в 1,5-2 раза дороже. Ниже цена на санатории, выше – на отели по образцу заграничных.

При броске на российский юг по-прежнему можно сэкономить только на транспорте – когда путешествуешь на своей машине, и на категории проживания, выбирая частные дома вместо прибрежных отелей.

И ещё одно замечание в преддверии сезона отпусков. Более чем на 8% по сравнению с прошлым годом снизилась стоимость услуг в сфере зарубежного туризма, а также на 7% – на проезд в поездах дальнего следования.

Фото: blogspot.com