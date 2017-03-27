Владимирцы потянутся в Турцию в апреле

Кто бы мог подумать еще пару лет назад, что туры в Турцию на апрель будут разбирать на «ура». Раньше владимирский турист начинал «шевелиться» только на майские, когда температура воздуха на турецких берегах поднималась под 30 градусов. В апреле же – 18-25, вряд ли выше.

Но сейчас, после полуторагодовалого перерыва, многим хочется доступного отдыха за рубежом – у моря, пусть и весьма прохладного. Во владимирских турфирмах «Призыву» рассказали, что туры в Турцию забронированы вплоть до октября. Полетят туристы чартерными и регулярными рейсами, в отели категории четырех и пяти звезд с питанием по системе «Все включено».

Цены – от 22 тысяч рублей на двоих на неделю без учета топливного сбора. Все туры можно забронировать и без участия турфирм, напрямую на сайтах туроператоров. Мы проверили – действительно так. Туроператор «Корал трэвел» продает недельный тур на апрель за 27 тысяч рублей на двоих в «четверку» на берегу моря, «Анекс тур» – за 25 тысяч рублей, «Библио глобус» – за 31 тысячу рублей.

Российская авиакомпания «Победа» в конце марта начала продажи бюджетных билетов до Турции. Первые регулярные рейсы полетят уже с 21 апреля. Рейсы будут выполняться три раза в неделю (по вторникам, пятницам и воскресеньям) на новых самолетах Boeing 737-800.

На сайте компании красуется рекламный баннер – билеты в Турцию от 999 рублей. В поисковике на апрель-май билетов дешевле 2472 рублей не было, да и то лишь в одну сторону – из Турции, туда же стоят от 6200 рублей.

К сведению, на днях власти Турции заявили, что готовы принимать граждан России в своей стране без загранпаспортов, исключительно по внутренним удостоверениям личности.

По информации телеканала NTV, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в аэропортах страны уже начали устанавливать устройства для проверки таких документов.

Если бы российская и турецкая сторона договорились о путешествиях без загранпаспортов, туристам удалось бы сэкономить и оплате госпошлин. За то время, пока полеты в Турцию были закрыты, у многих уже закончился срок годности паспортов. А пошлины нынче недешевы – за новый образец загранпаспорта 3500 рублей для взрослого и 1500 рублей за ребенка.

Фото: http://hotels-tour.ru/images/cities/photos/621b.jpg