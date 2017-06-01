Поисковики просят откликнуться родных солдата

По информации московского поискового отряда «Витязь» 25 марта в ходе поисковых работ близ деревни Полунино Ржевского района Тверской области была обнаружена запаханная стрелковая ячейка с останками военнослужащего, при котором был найден солдатский смертный медальон.

Букатин Павел Иванович 1899 г.р., уроженец деревни Первая Михайловка Моршанского района Воронежской области. В медальоне указана родственница солдата – Букатина Агафья Максимовна, и её адрес – посёлок Уршельский в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.

По данным обобщённого банка данных «Мемориал» боец числится убитым. Сейчас его останки перевезены на Красноармейское мемориальное кладбище города Ржев. Захоронение запланировано на 22 июня 2017 года.

Фото: http://news.rambler.ru/24966138/