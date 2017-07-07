Поисковики ищут родных погибшего солдата

В районе деревень Бабеево и Дуброво Кардымовского района Смоленской области местным поисковым отрядом «Переправа» были обнаружены останки военнослужащего с медальоном. Также были найдены личные вещи бойца, погибшего в ходе Великой Отечественной войны: мотоциклетные очки, перочинный нож, чернильная ручка и фрагмент петлицы, по которым удалось установить воинское звание «лейтенант».

В ходе экспертизы, которую проводила лаборатория «Солдатский медальон», удалось установить, что бойца звали Камочкин Фёдор Ильич. В обобщённом банке данных «Мемориал» есть запись о том, что лейтенант Фёдор Ильич Камочкин, заместитель командира мотоциклетной роты 17-го разведывательного батальона 17-й танковой дивизии, пропал без вести. Его жена – Камочкина Клавдия Ивановна, проживала во Владимире по адресу: ул. Вокзальная, д.30, кв.11.

Родных или знакомых бойца просят откликнуться. Контактное лицо – председатель Совета Владимирского регионального отделения “Поискового движения России” Вячеслав Казаков, телефон 8 (920) 926-03-96.

Фото: https://1tulatv.ru/news/2016/10/21-60461-ostanki-dvuh-boycov-krasnoy-armii-nashli-tulskie-poiskoviki.html