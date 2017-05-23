Спасите наши уши

Депутаты Госдумы РФ предложили законодательно оформить запрет на шум с 22.00 до 6.00 (а строительные работы начинать не раньше 7.00), а также объявить «зоной тишины» выходные и праздничные дни. Исключения могут быть сделаны только для МЧС и других спецслужб, а также для разрешенных властями культмассовых мероприятий и богослужений.

Нарушителей предлагается карать штрафами от 1-2 тыс. руб. (для граждан) до 100 тыс. руб. (для юридических лиц), – сообщает издательский дом «Коммерсантъ».

Пока в федеральном законодательстве нет ответственности за нарушение тишины – соответствующие ограничения своими законами могут вводить местные власти.

Так, во Владимирской области последние поправки были внесены в административный кодекс в 2013 году: за шум с 10 вечера до 6 утра «с использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, посредством громкого пения, выкриков, свиста, игры на музыкальных инструментах» положен штраф до 2,5 тысяч рублей (с юрлиц возьмут до 10 тысяч рублей).

Впрочем, на практике этот закон не работает, потому что нет ответственных за его соблюдение. Как рассказали «Призыву» в управлении МВД по Владимирской области, с июля 2014 года полиция не правомочна составлять протоколы по правонарушениям, связанным с нарушением тишины и спокойствия. Это произошло после внесения изменений в федеральное законодательство, касающееся разграничения полномочий между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ.

По идее, теперь за тишину в положенное время должны отвечать местные администрации и КТОС, однако на практике добиться от них каких-либо действий затруднительно, тем более что у сотрудников КТОС нет обязанности работать по ночам. А все попытки заключить соглашение между областной администрацией и региональным УВД (последняя была предпринята в конце прошлого года) пока ни к чему не привели – стороны не достигли окончательного соглашения.

Владимирцы жалуются также на то, что на некоторые виды раздражающего шума региональный закон просто не распространяется (в частности, «Призыв» уже писал, как горожанам, которым мешали патриотические песни, звучавшие на проспекте Ленина по выходным на майские праздники, в городской администрации предложили «присоединиться к общему празднику»).

Изменение в федеральном КоАП позволило бы вернуть полиции полномочия за соблюдением «закона о тишине». Однако пока депутаты не торопятся: «Тишину надо защищать, но представляется, что это надо делать региональными законами. Тем более что в каждом регионе есть свои особенности», – сообщил «Коммерсанту» первый зампред профильного комитета ГД по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков. Депутат назвал избыточными стотысячные штрафы для нарушителей и предположил, что с введением нормы в КоАП правоприменительная практика изменится мало.

Фото: https://i.ytimg.com/vi/XTINxAM7QEA/maxresdefault.jpg