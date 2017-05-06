Во Владимире жителям проспекта Ленина давит на уши

– Скоро мы будем петь хором, или сойдем с ума, или забьём окна досками, как во время войны, – жалуется Елена Светлова, жительница проспекта Ленина.

Проспект Ленина – главная победная магистраль Владимира, и к празднику оформили её соответственно. На столбах вдоль дороги установлены репродукторы, которые транслируют патриотические песни. Люди, гуляющие здесь в хорошую погоду, получают порцию бодрого настроения. А вот тем, кто постоянно живёт на проспекте, совсем не радостно.

– Кажется, все началось в пятницу, 28 апреля, – сообщила «Призыву» жительница дома на проспекте Ленина Ирина Курчатова. – Мы как раз только уложили ребенка спать, и вдруг началось – заработали репродукторы. Видимо, их как раз настраивали – но песнопения продолжались недолго. А вот утром в субботу динамики включились в половине девятого, чтобы четыре раза подряд исполнить «Мы желаем счастья вам»… Потом были «Переулочки Арбата», Юрий Антонов, полный альбом Олега Митяева – я люблю Митяева, но предпочла бы сама выбирать, когда его слушать.

К обеду музыка «выжила» Ирину и её семью из дома: они ушли и до вечера не возвращались.

– Боюсь предположить, что будет в праздничные дни: бесконечного концерта мы, боюсь, не перенесем, – сокрушается Ирина.

Жалуясь на осложнившее жизнь музыкальное сопровождение, жители проспекта называли разные причины – и головную боль, и невозможность уложить ребенка после обеда и просто желание побыть дома в тишине.

Однако начальник управления по связям с общественность и СМИ городской администрации Александр Карпилович уверен: эта музыка вполне законна (так и подмывает написать: «Эта музыка будет вечна»).

– Я не знаю, как много людей вам жаловалось, – сказал он корреспонденту «Призыва». – Но к нам в администрацию звонили многие люди и благодарили за эту акцию. Они говорили, что им очень приятно услышать патриотические песни, пройтись по улице с детьми и даже станцевать военный вальс.

Что касается недовольных, то есть областной закон с неофициальным названием «О тишине», где регламентированы все допустимые шумы, включая уровень громкости и время звучания. Если есть претензии – с этим должны разобраться органы внутренних дел и администрация района.

– Но когда выяснится, что вся эта ситуация вполне укладывается в рамки закона, то я желаю всем этим людям, которые сейчас ругаются, просто присоединиться к празднику и стать его полноправным участником, – посоветовал Александр Карпилович.

Совет чиновника «оранжевого дома», честно говоря, похож на финал одного анекдота: «постарайтесь расслабиться и получить удовольствие».

Или уехать на четыре дня. Или купить беруши.

Фото: https://ru-bezh.ru/sites/default/files/sistema_ opovesheniya_0.jpg