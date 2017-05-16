Всё лучшее – детям. Даже асфальт

Депутаты комитета по жизнеобеспечению владимирского горсовета одобрили предложение мэрии потратить 10 миллионов рублей на ремонт асфальтовых дорожек в четырех дошкольных учреждениях Владимира.

Эти деньги не были запланированы при разработке проекта бюджета текущего года. Они «освободились», когда стало ясно, что на капремонт дворовых территорий в нынешнем году большую часть средств выделит федеральный бюджет. Правда, если на 10 млн рублей могли отремонтировать 7-10 дворов, то на пешеходные дорожки хватит всего для четырех ДОУ.

В шорт-лист счастливчиков вошли детский сад №5 микрорайона Оргтруд, детсад № 101 микрорайона Лесной, детсад № 104 микрорайона Заклязьменский и детсад № 76 на улице Красноармейской.

Во Владимире садиков с разрушенными тротуарами или вообще без них гораздо больше, но денег на ни приведение их в порядок пока нет.

Интересно, что в первый же список угодил бывший ведомственный садик для детей военнослужащих. Администрация не так давно приняла его в муниципальную собственность и – такая удача! Кроме ремонта помещений и приобретения инвентаря в садике еще и асфальт отремонтируют.

Фото: http://obzor.westsib.ru/data/image/news_ 2012/06/DSC077777777772.jpg